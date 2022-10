Während der Pandemie herrschte in vielen Lokalen und Discos des Landes tote Hose – sprichwörtlich, wie auch im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sich doch die Partnersuche vieler Steirerinnen und Steirer in den digitalen Raum verlegt. Feste, Discos und Speed-Dating wurden abgelöst von Tinder, Bumble und Co. Fast 60 Prozent aller Paare in Österreich lernen sich laut einer Umfrage der Partnerbörse Parship mittlerweile online kennen.

Zurück in die Dating-Steinzeit?

Grund genug für Martin Fritz, den Chef der Bollwerk-Gruppe, "wieder ein paar Schritte retour zu machen". Der Nachtgastronom mit seinen insgesamt 14 (Nacht-)Lokalen ist bekannt dafür, Neues auszuprobieren. Während der Pandemie veranstaltete er etwa eine Autodisco als Alternative. Nun, wo man wieder ausgelassen tanzen und feiern kann, wagt sich Fritz ans nächste Experiment: Im "Partyhaus" in Bad Gleichenberg, das bis 2019 noch Oasis hieß, wird am 22. Oktober Österreichs erste "Single Disco" eröffnet.

Martin Fritz ist bekannt für seine Innovationen in der Nachtgastronomie © Juergen Fuchs

Das Besondere daran? Pärchen wird kein Zutritt gewährt. Jeden Samstag dürfen im Partyhaus ab dann nur mehr Singles über 18 auf die Tanzfläche, um zu flirten, was das Zeug hält. "Nicht digital, sondern wieder von Angesicht zu Angesicht. Jeder Gast weiß, was einen erwartet", meint Fritz. Damit wird man laut eigener Angabe zu Österreichs erster Single Disco.

Ansprechen und Flirten erwünscht

Die Ankündigung zur Eröffnung am 22. Oktober löste auf Facebook große Resonanz aus. Über 70-mal wurde bereits kommentiert. Und viele Singles in der Südoststeiermark scheinen motiviert zu sein. Jedoch sind nicht alle Nachtschwärmer von dem Konzept angetan. "Ihr sauft sicher, oder?" lautet ein Kommentar. Eine andere Facebook-Userin möchte wissen, wie das denn am Eingang kontrolliert würde.

"Das ist natürlich nicht möglich und es wird auch nicht so streng sein", erklärt der Lokalbesitzer. Wenn eine Runde gemeinsam hinein möchte, und einzelne Personen vergeben sind, sei das kein Problem. Nur wenn ein offensichtliches Pärchen hinein möchte, wird man sie freundlich abweisen. Dass damit viele potenzielle Gäste abgeschreckt würden, ist Fritz natürlich bewusst. "Das muss man in Kauf nehmen. Jeder darf seine Meinung haben. Aber wir glauben, dass das funktioniert."