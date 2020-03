Von Wohnassistenz bis „Essen auf Rädern“: Diese Dienste werden auch in Corona-Zeiten gebraucht. So schafft das die Lebenshilfe.

„Essen auf Rädern“ gibt es trotz Corona © Lebenshilfe Hartberg

Roland Edelhofer, der Geschäftsführer der Lebenshilfe in Hartberg, spricht seiner Mannschaft ein dickes Lob aus: „Das ganze Team beweist in der aktuellen Krise ein hohes Maß an Flexibilität.“ Die Arbeitszeiten fallen momentan sehr unterschiedlich aus – wenn nötig, ist ein Mitarbeiter dann auch einmal zwölf Stunden im Dienst. In Bereichen, in denen das möglich ist, werden die Angestellten gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten – etwa in der Organisation, um dort Ausfälle zu vermeiden.