Nach Grenzschließungen Frutura in Bad Blumau mietet Hotels für Mitarbeiter aus Ungarn

Der Obst- und Gemüsevermarkter Frutura will einem Mangel an Fachkräften vorbeugen: Geschäftsführer Manfred Hohensinner hat 160 ungarische Mitarbeiter in Hotels in der steirischen Thermenregion einquartiert.