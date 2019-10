Im Halbfinale musste die oststeirische Kandidatin Valentina Kandlhofer ums Weiterkommen zittern. Sie wackelte und schließlich war für sie doch Endstation. Die in Weiz aufgewachsene Grazerin Julia Neumeister ist weiter und steht somit im Finale.

Austria's Next Topmodel

Für Valentina aus Pöllauberg war vor dem Finale Schluss © Marie-Sophie Teischinger

Die neunte Staffel der Castingshow Austria's Next Topmodel hatte bereits Kurs auf das Finale genommen und um noch ein Schwung in die Sache zu bringen, war mit der tunesischstämmigen Wienerin Baraa eine Überraschungskandidatin aus dem Hut gezaubert worden - statt fünf mussten plötzlich sechs Kandidatinnen um den Finaleinzug kämpfen. Was wie erwartet zu Spannungen zwischen den Model-Anwärterinnen führte.