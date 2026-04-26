„Ich habe alles alleine produziert“, sagt Karin Schneider, gebürtige Pötz, mit einer Mischung aus Stolz, unerschütterlichem Arbeitseifer und ein klein wenig Müdigkeit im Unterton. So mancher Tag in den vergangenen 45 Jahren habe ihr und ihrem Mann 15 bis 16 Arbeitsstunden abverlangt – an bis zu sieben Tagen pro Woche. Die Aufgabenverteilung war dabei immer klar: sie bäckt, er liefert aus und kümmert sich um „alles Schriftliche“.

Die Familie Pötz, aus der Karin Schneider stammt, blickt auf eine 120-jährige Backtradition zurück. Sie selbst berichtet mit einem leisen Lächeln im Gesicht: „Ich kam nicht aus“, als ihre Mutter Unterstützung in der Backstube brauchte. Mit 15 Jahren ist sie voll eingestiegen, bis zuletzt führte sie in dritter Generation das Erbe der kleinen Bäckerei in Sankt Johann bei Herberstein fort.

Ofenfrische Osterstriezeln, deren Geruch man fast schon in der Nase hat © KLZ / Moritz Weinstock

Schluss mit 60, aber früher als gedacht

Dass es nicht mehr lange weitergehen würde, wussten sie und ihr Mann schon seit geraumer Zeit. „Mit dem Alter ist alles belastender geworden", so Karin Schneider, die heuer 60 Jahre alt geworden ist. Ihr gleichaltriger Mann, der mit dem Lieferwagen jahrzehntelang Buschenschänken, Gasthäuser und Einrichtungen wie das Haus der Frauen mit frischer Backware belieferte, habe ihr deshalb geraten: „jetzt geh du mal in die Pension.“

Völlig unerwartet kam der Schlusspunkt dann drei Monate früher als geplant, denn Karin Schneider stürzte in der Bäckerei und brach sich die Hand: „Der Arzt hat gesagt, sechs bis acht Wochen geht sowieso einmal gar nichts.“ Und dann würde er ihr die schwere Arbeit nicht mehr empfehlen.

Denn „um Mitternacht aufstehen war Standard“, erklärt die Bäckerin, deren Aushängeschild das Bauernbrot war. Und „da ist ja viel kneten und viel stehen dabei, und zwei Lendenwirbel waren anscheinend auch einmal gebrochen“, führt Schneider aus, die kein Jammern kennt und „nie krank“ gewesen sei.

Zweier-Team ohne Nachfolge

Der gemeinsame Sohn hingegen wusste früh, dass er für etwas anderes bestimmt ist. Und das wussten auch seine Eltern. „Ich habe ihn gar nicht zum Bäcker geführt, denn wir haben das Glück, dass er sehr gut lernt und sich für etwas anderes entschieden hat.“ Zudem hätte man zu viel investieren müssen, denn so, wie hier gebacken wurde, bäckt heute keiner mehr.

Außerdem sei das harte Handwerk nichts, wofür man heutige Generationen begeistern könne, wobei sich die Schneiders einig sind, dass ein etwas gemütlicherer Arbeitsethos auch nicht verkehrt ist: „Ich sage immer so, wenn das reicht mit den 32 Stunden, dann sollen sie nur 32 Stunden arbeiten.“

Und weil sie ja selbst in dem großen Haus an der Bundesstraße leben, kam von Anfang an auch nicht in Frage, nach einem Pächter zu suchen, der die Bäckerei weiterführt. Die Kunden werden den Schneiders jedoch abgehen, besonders das gemeinsame Zusammensitzen und Ratschen im Kaffee-Eck der Backstube oder auch die vielen Kontakte beim Ausliefern der frischen Ware.

Ausräumen und Danke sagen

Trotzdem blickt das Ehepaar nicht wehmütig in die Vergangenheit zurück, denn die vielen schönen Danksagungen und Nachrichten, die sie von Stammgästen und Kunden erhalten haben, zeigen ihnen, wie wichtig sie und ihre Arbeit im Leben anderer waren. „Bis zum Schluss“, habe man getan, was man konnte, nun bleibt den beiden noch das Ausräumen der Backstube und Verkaufen all der Geräte.

Und danke wollen sie sagen. Für die vielen schönen Jahrzehnte, ihre treue Kundschaft und all die Begegnungen, die ihnen die Versorgung der Bevölkerung mit Backware und Mehlspeisen bescherte. Auch wenn es die gleiche Ware nirgends gebe, so sei die Region nicht schlecht aufgestellt, ein „bisschen Umstellung ist immer“, gibt Karin Schneider schmunzelnd zu bedenken.