Grablichter, Schulhefte, Eis, zahlreiche Weine, frisches Gemüse oder Bauernbrot. Wer das Kaufhaus Grasmugg im Zentrum von Kirchbach-Zerlach betritt, findet sich in einem Laden wieder, wie er immer seltener wird. Seit mehr als 100 Jahren bietet die Familie von Inhaber Peter Grasmugg im Nahversorger „alles an, was man zum Leben braucht“. Der Laden ist eine Institution für viele Kirchbacher.

Grasmugg führt Kaufhaus seit 1992

Mit Ende 2026 steht allerdings Grasmuggs Pension an, daher sucht er aktuell nach einem motivierten Nachfolger für den Nahversorger am Marktplatz. „Ich möchte nicht, dass mein Geschäft einfach zu bleibt“, betont der Kaufmann. 1992 übernahm er das Geschäft von seiner Mutter Gertraud und stand jahrelang voll dahinter. „Vor vier Jahren ist dann leider meine Frau verstorben und Kinder haben wir keine – da stellt sich die Frage, für wen soll ich das weiterbetreiben“, erzählt Grasmugg. Außerdem will der Fahrrad-Fan die Pension auskosten und viel reisen.

Bauerneck brachte Grasmugg neue Kunden

Das Geschäft laufe grundsätzlich sehr gut, sagt Grasmugg. „Kurzzeitig war es schwierig, da wurden die ganzen Stammkunden weniger. Dann haben wir mit dem Bauerneck angefangen“, erzählt er weiter. Mehr als 50 regionale Lieferanten finden dort Platz.

Das zweite große Standbein sei das Schulmaterial: „Viele sagen, bei uns kriegt man halt noch alles“, erklärt Grasmugg, weshalb die unterschiedlichsten Kunden zu ihm kommen. Grasmugg selbst ist nach wie vor oft überrascht, wer kommt und was gekauft wird: „Obwohl bei uns jeder Zehnte selbst Kernöl produziert, verkaufen wir Unmengen davon.“

Schwierige Suche nach Nachfolgern

Nicht nur, weil das Geschäft schon seit 140 Jahren existiert, sondern auch, weil die Familie Grasmugg mit Herz und Seele Nahversorger ist, wurde das Kaufhaus zur Institution. „Meine Mutter ist, selbst, als es nicht mehr so leicht ging, im Geschäft gewesen, um mit den Kunden zu interagieren“, erinnert sich Peter Grasmugg. Schon lange vor der Covid-19-Pandemie bot er zudem Hauszustellungen an: „Für Menschen, die plötzlich nicht mehr mobil sind, ist das ganz wichtig.“

Damit geht aber auch viel Arbeit einher – nur einer der Gründe, warum es mit der Nachfolgersuche bislang schwierig war. „Ich hatte schon drei recht interessierte Kandidaten, aber es sind alle abgesprungen“, erzählt Grasmugg. Bei dem einen habe sich privat eine Veränderung aufgetan, für die zweiten sei das Kaufhaus zu viel Arbeit bei zu geringem Verdienst gewesen und der dritte habe es sich einfach anders vorgestellt. „Man muss voll dahinter stehen, ich arbeite den ganzen Tag“, so Grasmugg.

Kampf für belebte Ortskerne

Der Erhalt des Kaufhauses, wäre ein wichtiger Impuls in einem Ort, in dem viele Geschäftsflächen leer stehen. „Es reden mich schon viele Kunden an, die es schade finden, dass immer mehr zusperrt“, erzählt Grasmugg aus dem Alltag. Durch den Spar an der Ortseinfahrt wanderte ein Teil der Nahversorgung in Richtung Peripherie. Ein Umstand, der Grasmuggs Geschäft nicht einfacher macht, auch wenn viele Kunden nach wie vor für den Austausch und das Miteinander in sein Kaufhaus kommen.

Ein Bonus für einen potenziellen Nachfolger: „Meine vier Mitarbeitenden würden alle bleiben. Sie sind die Besten, die es gibt“, betont der Kaufmann. Außerdem will er sein kleines Fahrradgeschäft mit Werkstatt nebenan in der Pension weiterbetreiben, wodurch auch eine gewisse Frequenz vorhanden sein werde. Interessierte Mieter für das Geschäft können sich bei Peter Grasmugg unter 0664 79773252 oder per E-Mail an office@grasmugg.at melden.