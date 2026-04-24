Sie war eine Bauerntochter aus Wenigzell, zu Zeiten, in denen ihr das soziale Rollenbild der Ehefrau vorbestimmt war: Barbara Sicharter. 1865 machte sie sich aber auf, um dem Ruf Gottes zu folgen, und setzte so den Grundstein für eine Institution, die bis heute die Region prägt: Das Marienkrankenhaus in Vorau.

Begonnen hat die Geschichte des Krankenhauses im „Tonihäusl“ mit einer Hausgemeinschaft aus Sicharter, Agnes Wasserbauer, Theresia Feldhofer und Johanna Schöngrundner. Das Zusammenleben der vier Frauen orientierte sich schon damals an den Elementen eines Ordenslebens, obwohl man „nur“ an Privatgelübte gebunden war. Im Mittelpunkt stand Gott „durch Gebet, Entsagung, Abtötung und Arbeit zu dienen“. Geld verdiente man mit Handarbeiten.

Pflege von Kranken und Bedürftigen

Ein Jahr später tat sich für die Frauen rund um Sicharter eine neue Aufgabe auf: Die Krankenpflege, denn eine medizinische Grundversorgung war in dieser Zeit am Land kaum gegeben. „In der Bitte einer kranken Frau um Aufnahme und Betreuung erkannte Sicharter den Auftrag Gottes den Kranken, Alten und Armen zu helfen“, verkündet die Kongregation.

Diese Frau war die unheilbar kranke Maria Höller, die um Aufnahme bat und den Frauen dafür ihr Erbe versprach. Weitere Pflegebedürftige wendeten sich mit ähnlichen Bitten an Sicharter.

Barbara Sicharter, Gründerin der Vorauer Marienschwestern und des Marienkrankenhauses Vorau © Archiv Marienschwestern

Die „blauen Schwestern“ begannen also, sich um ihre neue Aufgabe zu kümmern, was als Etablierung der Hauskrankenpflege gesehen werden kann, die man davor nicht kannte. Anfangs noch mit Kritik der Gesellschaft, schnell wurde das „Tonihäusl“ aber zu klein für alle Bedürftigen, die sich an die Schwestern wendeten. Schließlich kaufte Sicharter das Gebäude an, das später zum heutigen Marienkrankenhaus werden sollte.

Von 16 auf 112 Betten im Marienkrankenhaus

Am 3. Februar 1876 erhielt Sicharter von der Bezirkshauptmannschaft auch die Bewilligung zum Betreiben eines privaten Krankenhauses, damals für nur 16 Patienten ausreichend. Zahlreiche Erweiterungen, Aus- und Zubauten folgten, die den Standort nachhaltig absicherten und seine Entwicklung zu einem modernen Krankenhaus ermöglichten.

Das MKH hat heute 112 Betten und zählt als wichtiger Arbeitgeber der Gemeinde Vorau. Das Krankenhaus verfügt über eine Abteilung für Innere Medizin mit Department für Akutgeriatrie und Remobilisation, eine Abteilung für Chirurgie sowie ein Institut für Anästhesie und Intensivmedizin. Die Geschäftsführung des MKH obliegt Bertram Gangl und Maria Johanna Schlagbauer. Rund 5700 stationäre und 20.000 ambulante Patienten werden pro Jahr behandelt.

200 Frauen im Dienste der Gesundheit

Aus den vier Frauen vom „Tonihäusl“ wurde 1928 die Kongregation der Schwestern von der Unbefleckten Empfängnis. Auf Sicharter, die am 9. Februar 1905 an einer Lungenentzündung starb, folgten rund 200 Berufene, welche die Mission der Gründerin „Zum Heil und Trost der Kranken“ fortsetzten.

Im Jubiläumsjahr blickt man daher auf die bewegte Geschichte des Marienkrankenhauses, Gründerin Barbara Sicharter und die Entwicklung der Kongregation zurück. Neben zahlreicher Feierlichkeiten (siehe Infokasten), können Patienten und Besucher des Krankenhauses bei einer Ausstellung in den Ambulanzräumlichkeiten sich selbst ein Bild machen von der 150-jährigen Erfolgsgeschichte.

Bilder von der Eröffnungsfeier:

An der Jubiläums- und Eröffnungsfeier der Ausstellung nahmen neben zahlreichen geladenen Gästen auch Gesundheitslandesrat Kralheinz Kornhäusl, Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer, Landtagsabgeordneter Luca Geistler und Vorauer Bürgermeister Andreas Geier teil.