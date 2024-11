Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ob beim Kuscheln auf dem Fußboden oder beim Spielen im Garten – Hunde-Rüde Bailey ist voll und ganz in seinem neuen Zuhause angekommen. Und auch Rottweiler-Rüde Calisto ist bereits umgezogen. „Er ist nun bei einer Dame, die im Hundetraining tätig ist. Sie kennt sich also sehr gut aus und sie hat auch einen anderen Hund, damit ist er wirklich in guten Händen“, freut sich Katharina Gründl vom Aktiven Tierschutz Arche Noah.