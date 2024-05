Kein Futter, kein Wasser, dafür überall Kot und zerrissene Fetzen am Boden: Ein erschütterndes Bild bot sich Tierrettern am Wochenende in einer Wohnung in der Oststeiermark. Eine Hundehalterin war in den Urlaub gefahren und hatte ihre drei Hunde alleine zurückgelassen – eingesperrt und unversorgt, berichten die Tierschützer der Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria.