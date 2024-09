Fotos sagen mehr als 1000 Worte: die beiden Rottweiler Calisto und Medusa sowie Husky Baily haben sich während ihres Aufenthalts in der Arche Noah Graz sichtlich gut erholt. Ein kleiner Rückblick: Anfang Mai befreite man die drei Hunde aus der Wohnung ihrer Besitzerin, die in Urlaub gefahren war. Die Tiere hatten kein Futter oder Wasser. Die Schäden in der Wohnung zeigten, wie verzweifelt die Tiere gewesen sein mussten. Die Türen waren zerkratzt, Decken zerfetzt. Der Fall sorgte nicht nur in heimischen Medien, sondern auch in der deutschen Bild-Zeitung für Schlagzeilen.