Wie künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft helfen kann

Beim „AgrarImpuls“ der Raiffeisenbank Oststeiermark Nord drehte sich alles um die Zukunft der Landwirtschaft. WKO-Regionalstelle Hartberg-Fürstenfeld für engagiertes Service ausgezeichnet. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.