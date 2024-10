Hier kann man sich über den Glasfaserausbau-Fortschritt informieren

Im Schloss Hartberg wurde ein Magenta-Infopoint aufgestellt, wo man sich über den Glasfaserausbau-Fortschritt informieren kann. Das Wohn- und Pflegeheim Augustinerhof in Fürstenfeld erhielt ein besonderes Zertifikat. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.