MediaMarkt eröffnete eine „Xpress“-Filiale in Fürstenfeld

Fürstenfeld erhielt mit der MediaMarkt „Xpress“-Filiale einen neuen Technik-Nahversorger. In Oberwart eröffnete indes Woolworth neu. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.