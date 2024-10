Name ist Programm: Astrid Bauer serviert seit zehn Jahren bäuerliche Produkte

Seit 2014 hat der Fürstenfelder Bauernladen seine Tore geöffnet. Das Jubiläum wurde groß gefeiert. Die Stadtgemeinde gratulierte der Unternehmerin. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.