Kuro Unternehmensgruppe eröffnet neuen Pöllauer Business-Park

Die Kuro Unternehmensgruppe feierte Eröffnung im Pöllauer Business-Park. In Fürstenfeld wurden 30 neue Nistkästen für Vögel errichtet. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.