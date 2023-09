Eines lässt sich nicht verleugnen: Die "Klimakleber-Aktion" in Knittelfeld sorgte und sorgt für Gesprächsstoff in der Region, waren es doch die ersten Klimaproteste in der Steiermark, die nicht in der Landeshauptstadt stattgefunden haben. Und natürlich reagierte auch das Netz: Wenig erstaunlich ist, dass die Aktion überwiegend negativ bis aggressiv aufgenommen worden ist. Selbst auf der Facebookseite der "Letzten Generation" ist das der Fall. Aber dort gibt es natürlich auch positive Stimmen a la "Vielen Dank für euren Einsatz und Mut" oder "Lasst Euch nicht beirren".