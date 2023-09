"Lossts as fallen!" Als um 9.50 Uhr die letzte Klimaaktivistin weggetragen wird, fallen auch die letzten unfreundlichen Worte. Ungefähr 100 Menschen kommen Mittwochvormittag zur Kreuzung Kärntner Straße-Schmittstraße in Knittelfeld, um das ungewöhnliche Treiben zu beobachten. Sieben Klimaaktivisten besetzen die Kreuzung, fünf davon haben sich mit je einer Hand am Asphalt festgeklebt. Sie hören Zurufe, irgendwas zwischen "Geht's was arbeiten" bis "Vollidioten". Nur ein Herr mit längerem grauen Haar bückt sich zu einer Aktivistin und flüstert ihr ein paar aufmunternde Worte zu. Sie lächelt ihn dankbar an.