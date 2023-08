Alle fünf Jahre nur findet ein besonderer Brauch in Oberwölz statt, am 20. August ist es wieder so weit: Der "Reiftanz", umgangssprachlich "Roaftanz" genannt. Ein Schaubrauch, der vermutlich aus der Zeit des spätmittelalterlichen Bergbaus stammt. Die Oberwölzer Knappen durften Waffen tragen, was durch diesen Tanz zum Ausdruck kam. Der Bergbau ging - und damit auch das Sonderrecht der Knappen, Waffen zu tragen. Der Schwerttanz wurde von der bäuerlichen Bevölkerung übernommen und "angepasst": Statt Schwertern wurden nun Reifen, die mit Reisig umwickelt wurden, geführt, und es gab nun eine eigene Tracht, nur für den Reiftanz.