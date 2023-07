Rund um Deutschland ging es für den Neumarkter Gerald Horn - und zwar auf zwei Rädern. Der Extremsportler musste im Jahr 2021 nach rund 500 Kilometern wegen eines unverschuldeten Unfalls das Projekt vorzeitig beenden. 2023 hieß es: Fortsetzung folgt. Am 12. Juni startete er in Freiburg und fuhr auf grenznahen Straßen im Uhrzeigersinn um unser Nachbarland. In den 42 Tagen hatte er mit einigen Wetterkapriolen zu kämpfen: "Zuerst waren durch die sehr fordernden Eifelberge und

weiter entlang der Nordsee die enorme Hitze, Wind und die Trockenheit zu bewältigen." Bei der Ostsee machten ihm schwere Unwetter zu schaffen.