Der Oberste Gerichtshof soll sich nun mit Streit um freie Meinungsäußerung befassen

Die Streitigkeiten in Neumarkt gehen in die nächste Runde. Marktgemeinde Neumarkt klagte Bürgerliste, Oberlandesgericht entschied zugunsten der ZNN. Die Gemeinde will aber weiterkämpfen.