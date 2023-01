"Immer mehr Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, sind zunehmend mit Beschimpfungen und Hass konfrontiert. Die Palette ist breit gefächert: Beleidigungen, Verunglimpfungen, Fake News treten immer häufiger auf, ob auf offener Straße, in Aussendungen oder in sozialen Netzwerken. Diese Entwicklung ist nicht nur schädigend für die FunktionsträgerInnen und die Gemeindeverwaltung, sondern schreckt auch immer mehr junge Menschen ab, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren und sich für unsere Gemeinde einzubringen."