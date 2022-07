In diesem Jahr finden in St. Georgen am Kreischberg wieder Passionsspiele statt. Dabei steht ein besonderes Jubiläum an: Die Spiele sind seit 1922, also seit 100 Jahren, belegt. Seit 1998 wird die Passion Christi in mehrjährigen Abständen inszeniert und hat sich als Fixpunkt in der Kulturszene der Region etabliert. Heuer gibt es einen Generationenwechsel, denn erstmals führt Zoe Hauer, seit ihrer Jugend selbst an den Spielen beteiligt, Regie.