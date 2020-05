Zeltweg"Asbest-Gutachter" für umstrittenes Minex-Projekt steht fest

Facebook

Dieser Plan für das Minex-Werk wurde schon 2015 präsentiert, ein Baubeginn ist noch nicht in Sicht © Pittino& Ortner

Im Jänner 2020 kündigten mehrere SPÖ-Gemeinden im Bezirk Murtal an, einen unabhängigen Gutachter zum Thema Minex-Verhüttungswerk in Zeltweg zu engagieren. In der Sitzung des Zeltweger Gemeinderates fiel am Donnerstag der Beschluss, wer dieser Sachverständige sein soll. Es handelt sich um den technischen Chemiker Robert Sedlacek aus Wien, der zum Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen gehört. "Gegenstand seiner Expertise soll die Prüfung der Belastung durch Asbest für Mensch und Umwelt sein", heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Zeltweg. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Die Grüne Bürgerliste wollte, dass die Stellungnahmen und Unterlagen der "Bürgerinitiative für ein lebenswertes Aichfeld" in das Gutachten miteinbezogen werden müssen. SPÖ und ÖVP lehnten das mit dem Hinweis ab, der Gutachter müsse unabhängig arbeiten können. Ob er die Unterlagen einbeziehen wolle, müsse Sedlacek selbst entscheiden.