Wendung im Streit um das geplante Minex-Verhüttungswerk in Zeltweg: Es soll jetzt zu einer Prüfung durch einen unabhängigen Experten kommen.

Eine Bürgerinitiative warnt seit Jahren vor dem Bau des Minex-Werks in Zeltweg (hier ein Modell), weil sie eine Asbestbelastung befürchtet. Nun soll eine unabhängige Prüfung Klarheit schaffen © Minex

Die Fronten sind verhärtet, die Sorgen in der Bevölkerung groß: Das Vorhaben der Minex GmbH, in Zeltweg ein Verhüttungswerk zu errichten, lässt in der Region seit Langem die Wogen hochgehen. Mitglieder der „Bürgerinitiative für ein lebenswertes Aichfeld“, die vor einer möglichen Asbestbelastung durch das Werk warnen, und Vertreter des Unternehmens stehen einander unerbittlich gegenüber.