Corona-Krise"Nicht jammern!": Urlaubsregion blickt positiv in die Zukunft

Karl Schmidhofer und Petra Moscher von der Urlaubsregion Murau-Murtal blicken optimistisch in die Zukunft © Michaela Egger

Im Jahr 2007 übernahm Karl Schmidhofer den Vorsitz der Urlaubsregion Murau-Murtal. Seither konnte er bei den Tourismuszahlen stets mit neuen Rekorden aufwarten, damit ist nun aufgrund der Corona-Krise natürlich Schluss.



Der Tourismus gehöre zu den am stärksten betroffenen Branchen. Rund 100.000 Nächtigungen habe man in den vergangene zwei Monaten verloren. Für Schmidhofer ist dies aber kein Grund Jammertöne anzuschlagen, im Gegenteil: „Wir sind voll da. Wir sind für das Sommergeschäft bereit!“



Schließlich habe die Urlaubsregion viel zu bieten. Mit der aus Oberwölz stammenden Skirennläuferin Nici Schmidhofer, sie ist Werbebotschafterin für die Urlaubsregion, wurde eine „Social Media Kampagne“ gestartet. Gemeinsam mit Steiermark Tourismus und Österreich Werbung wurde ein Werbepaket für Urlaub in der Steiermark geschnürt.



„Wichtig ist auch die Information nach innen“, so der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Karl Schmidhofer. Die Einheimischen darauf aufmerksam zu machen, was die Region alles zu bieten hat. Schmidhofer: „Wenn es die Einheimischen nicht wissen, was werden sie dann den Gästen erzählen?“