Mit einer Petition will Gemeinderat Ernst Deu die Entscheidungsträger beim Land "zur Besinnung" bringen. Bürgermeister Ewald Peer an "Alleingang" nicht beteiligt.

Ein Modell der geplanten Baurestmassendeponie in Fisching © KK

Der regionale Widerstand gegen die geplante Baurestmassendeponie samt Asbestlager im Weißkirchner Ortsteil Fisching zieht immer größere Kreise. Wie berichtet hatte Gemeinderat Ernst Deu von der Bürgerliste "Unsere Umwelt" vor einigen Wochen eine Petition gestartet. In dieser wird gefordert, dass die Kiesgrube, in der die Deponie errichtet werden soll, sofort rekultiviert wird. Die Forderung fußt auf einem rund 30 Jahre alten Landschaftspflegeplan, in dem eine derartige Nachnutzung des Abbaugebietes vorgesehen ist.