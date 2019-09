Facebook

In dieser Schottergrube an der Weißkirchnerstraße auf halbem Weg zwischen Zeltweg und dem Ortszentrum von Weißkirchen soll eine Deponie für Baureste entstehen. Insbesondere die mögliche Lagerung von Asbest stößt auf großen Widerstand © Raphael Ofner

Seit Jahren baut die Rohrdorfer GmbH in Weißkirchen Kies ab, die neuesten Pläne des Brucker Unternehmens stoßen nun aber auf heftige Kritik und breiten Widerstand in der Murtaler Marktgemeinde. Wie aus einer öffentlichen Bekanntmachung der Steiermärkischen Landesregierung hervorgeht, hat der Konzern um Genehmigung einer rund 950.000 Kubikmeter umfassenden Baurestmassendeponie angesucht. Der Stein des Anstoßes: In der dafür vorgesehenen Schottergrube im Ortsteil Fisching sollen zukünftig neben anderen Materialien auch bis zu 320.000 Kubikmeter Asbest gelagert werden.