Ein Vorstoß des Gemeinderats Ernst Deu (Bürgerliste „Unsere Umwelt“) sorgt für Unfrieden in Weißkirchen.

Gemeinderat Ernst Deu (Bürgerliste ´Unsere Umwelt´), Bürgermeister Ewald Peer (VP) © KK (2)

Die neuesten Entwicklungen im Streit um die geplante Baurestmassendeponie samt Asbestlager in Weißkirchen wurden von VP-Bürgermeister Ewald Peer zwiespältig aufgenommen. Wie berichtet hatte Gemeinderat Ernst Deu (Bürgerliste „Unsere Umwelt) Widersprüche zwischen dem Landschaftspflegeplan für ein Kiesabbaugebiet in Fisching und dem Vorhaben, dort die umstrittene Deponie zu errichten, unter anderem zum Inhalt einer eigenen Petition gemacht sowie an die Volksanwaltschaft weitergeleitet.