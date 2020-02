"Gefunden"Plan aus den 80er-Jahren bringt neue Hoffnung für Asbestlager-Gegner

Wiederentdeckte Unterlagen könnten eine Wende im Genehmigungsverfahren für das geplante Asbestlager in Fisching bringen. Auch die Volksanwaltschaft hat sich mittlerweile eingeschaltet.

Im Weißkirchner Ortsteil Fisching wird seit Jahren Kies abgebaut. Jetzt soll auf dem Gelände eine Deponie für Baustoffe wie Asbest entstehen © KK

Auf den ersten Blick wirkt der Inhalt der Unterlagen nicht gerade spektakulär: In einem jahrzehntealten Landschaftspflegeplan sowie in mehreren später entstandenen Bescheiden, die darauf Bezug nehmen, wird geregelt, wie ein Grundstück in Fisching nach Ende des dortigen Kiesabbaus zu rekultivieren ist.