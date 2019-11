Protestkundgebungen, Verhandlungstermine und Co.: Die aktuellsten Infos zur geplanten Baurestmassendeponie im Ortsteil Fisching.

Heftige Kritik regt sich in der Region gegen das geplante Asbestlager im Weißkirchner Ortsteil Fisching - das spiegelt sich auch in der Anzahl der schriftlichen Einwendungen wider, die bei der zuständigen Abteilung 13 des Landes Steiermark eingebracht wurden. "Bei uns sind bis zur Frist am 23. Oktober mehr als 100 Stellungnahmen eingelangt, das ist beachtlich", informiert Referentin Agnes Schmidhofer auf Anfrage der Kleinen Zeitung.