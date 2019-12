Mehr als 160 Akteure treten am Mittwoch, 11. Dezember, beim großen Adventsingen in Apfelberg auf. Wir haben das Organisationsteam um Franz Waldauer bei den Aufbauarbeiten am „Goldhügel“ besucht.

Legen Hand an für den guten Zweck: Johanna Hirsch, Heidi Krainz-Papst, Franz Waldauer, Herbert Grangl, August Kargl und Barbara Tockner © Raphael Ofner

Eine (auf Pfählen befestigte) Holzbühne haben die freiwilligen Helfer bereits inmitten des zugefrorenen Teichs aufgebaut. Rund 500 kleine Fichten wurden schon als Dekoration auf dem umliegenden Gelände eingepflanzt. Unzählige Meter an Kabeln sind verlegt und zehn Hütten auf den sanften Hängen aufgestellt. Langsam, aber sicher nimmt es Form an: das Adventdorf am Goldhügel in Apfelberg, das am Mittwoch (11. Dezember) zu einer absolut außergewöhnlichen Konzertkulisse werden wird.