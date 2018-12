Facebook

Die Besucher dürfen wieder ein stimmungsvolles Ambiente erwarten © Walter Schindler

Das Apfelberger Adventsingen am 12. Dezember soll auch in diesem Jahr wieder eine stimmungsvolle Veranstaltung werden. Das Adventdörfl mit den stilvollen Hütten auf dem Goldhügel steht schon bereit und die letzten Vorbereitungsarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, wie Franz Waldauer, Obmann des Vereins Freunde des Apfelberger Adventsingens, berichtet. An die 500 eingesetzte Bäume und ein großer Christbaum schmücken zusätzlich das Gelände.



Der Obmann bedankt sich bei allen, die das Adventsingen unterstützen – von Wirtschaftsbetrieben über Behörden bis zu den freiwilligen Helfern.

Durch eine aufwendig installierte Tontechnik ist garantiert, dass die Chöre und Musikgruppen von jedem Platz aus gut zu hören sind. Mit der raffinierten Lichtgestaltung wird die Naturteichanlage zu einem Gesamtkunstwerk verwandelt.



Der Aufwand und Einsatz dient nicht dem Selbstzweck, sondern Menschen, die nicht das Glück haben, gesundheitlich auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Der Eintritt sind freiwillige Spenden, der Reinerlös kommt der Kinderkrebshilfe wie Familien schwerkranker Kinder aus der Region zugute.



Mitwirkende sind die Sängerrunde Pöllau, die Jagdhornbläser Amering, Elementisch Steirisch, David Paal, Gottfried Schindlbacher, Anna Mayer, Sebastian Grangl, der Sunnberger Viergesang, die Gaaler Weisenbläser, die Kärntner Sänger Knittelfeld, der Eiskunstlauf Klub Aichfeld Zeltweg, Margit Haring mit Hirten und Waltraud Schlaffer.



Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.