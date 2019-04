Facebook

Obmann Franz Waldauer © Sarah Ruckhofer

Man kennt es von den Seefestspielen in Mörbisch oder den Opernaufführungen im Römersteinbruch St. Margarethen. Organisierte Busreisen dorthin gibt es schon lange, nun haben Busunternehmer auch ein neues Ziel im Winter: das Adventsingen in Apfelberg.



„Wir hoffen, so noch mehr Gäste zu uns zu bringen und dass dadurch auch noch mehr Spenden kommen“, so Franz Waldauer (69), Erfinder und Motor der Veranstaltung, die jährlich an die 3000 Besucher in den Knittelfelder Ortsteil lockt. Längst hat Waldauer das Programm für 2019 fertig (siehe unten).



Die Vorbereitungen sind ein Ganzjahresjob, für den Waldauer jedoch keinen Cent möchte: „Bekäme ich da ein Gehalt, ich würd’s ganz sicher nicht machen.“ Was ihn dann antreibt? „Helfen zu können.“ Jährlich bleiben an die 20.000 Euro an Reinerlös übrig, sie gehen an krebskranke Kinder oder werden für Therapien verwendet, die schwerkranke Kinder aus der Region brauchen.

