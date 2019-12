Facebook

Mithilfe von Baggern wird die durch Unwetter zerstörte Gleisanlage wieder hergestellt © StLB

Es ist der größte Schadensfall, den Unwetter in der Geschichte der Steiermärkischen Landesbahn jemals angerichtet haben. An zwölf Stellen beziehungsweise auf mehreren Kilometern Länge sind wie berichtet die Gleiskörper der Murtalbahn infolge von Überschwemmungen, Vermurungen sowie Unterspülungen zerstört worden. "Das Ausmaß ist mit nichts zu vergleichen, was wir bisher erlebt haben", schildert Bahndirektor Ronald Kiss.