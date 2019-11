Aufräumarbeiten nach Vermurungen und Hangrutschungen laufen auf Hochtouren +++ Pegelstände an der Mur sind in der Region rückläufig +++ Behörde warnt davor, auf Schleichwege auszuweichen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An der B 97 ging eine große Mure nieder © Raphael Ofner

Gute Nachrichten kommen am Dienstagvormittag (19. November) aus Stadl-Predlitz: Die Lage in der Murauer Gemeinde, die am Sonntagabend nach Hangrutschungen und Vermurungen zum Katastrophengebiet erklärt werden musste, entspannt sich zunehmend. Zwar gingen in der Nacht auf Dienstag erneut leichte Regenfälle nieder, diese führten laut Katastrophenschutzreferent Friedrich Sperl aber zu keinen weiteren Schäden.