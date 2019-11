Facebook

Das blieb vom Gleiskörper der Murtalbahn im Bereich Stadl übrig © Raphael Ofner

Die starken Niederschläge im Raum Murau haben auf Auswirkungen auf den Zugverkehr - so steht aufgrund von Murenabgängen die Murtalbahn zwischen Unzmark und Tamsweg still.Nach mehreren kleinen Murenabgängen, die schon seit Samstag keinen Zuverkehr mehr zuließen, brachte am Montag eine große Mure einen gewaltigen Schaden. Abgegangen ist sie im Bereich Stadl an der Mur. "Das Gleis ist über mehrere Hundert Meter weggerissen", berichtet Katastrophenschutzreferent Friedrich Sperl von der BH Murau. Der Wiederaufbau der Schmalspurbahn dürfte Wochen in Anspruch nehmen. Das wirkt sich auch auf Hunderte Schüler und andere Pendler aus, die diese Verbindung zwischen Unzmarkt und Tamsweg täglich nutzen.