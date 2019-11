Früher als erwartet konnte am Donnerstagabend (21. November) die Murauer Straße für den Verkehr geöffnet werden.

Die B 97 ist seit Donnerstagabend (21. November) wieder für den Verkehr freigegeben © FF Predlitz-Turrach

Selbst Katastrophenschutzreferent Friedrich Sperl hatte bis zuletzt nicht wirklich damit gerechnet, am Donnerstagabend (21. November) war es aber schließlich soweit: Deutlich früher als erwartet konnte die Murauer Straße (B 97), die am Sonntag (17. November) wegen Vermurungen gesperrt werden musste, wieder in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr freigegeben werden.