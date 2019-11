Am Montag trat die Mur in mehreren Gemeinden der Region über das Ufer - die Auswirkungen sind weiterhin sichtbar.

Die Murbrücke zwischen Kobenz und St. Margarethen bei Knittelfeld bleibt weiter gesperrt © Karl Schwarz

Heftige Regenfälle sorgten in den vergangenen Tagen nicht nur für zahlreiche Murenabgänge und Hangrutschungen, sondern ließen wie berichtet am Montag (18. November) auch den Pegel der Mur dramatisch ansteigen. Der Fluss trat in den Bezirken Murtal und Murau gleich an mehreren Stellen über die Ufer. Die Überflutungsflächen waren stark ausgelastet.