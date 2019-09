Der 10. September ist Welttag der Suizidprävention. In den Bezirken Murau und Murtal bemüht sich der Verein "Go On" um Aufklärung, Anfang Oktober wird zu zwei Veranstaltungen geladen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bieten Workshops und Vorträge: Brigitte Felfer und Carmen Mürzl © Sarah Ruckhofer

Es ist eines der wenigen Tabus unserer Gesellschaft: Der Tod, und im Speziellen der Suizid, werden selten öffentlich thematisiert. Am heutigen 10. September wird weltweit der Tag der Suizidprävention begangen, um dies zu ändern. Die Steiermark gehört österreichweit zu den traurigen Spitzenreitern in Sachen Suizid. Aus diesem Grund wurde 2011 "Go On" gegründet, ein Kompetenzzentrum für Suizid-Prävention. Umgesetzt wurde das Projekt erst in zwei Modellregionen, darunter auch Murau-Murtal, ab 2020 wird es flächendeckend zur Verfügung stehen. "Go On" organisiert Vorträge und Workshops, das Angebot richtet sich an Private ebenso wie an Schulen, öffentliche Einrichtungen oder Organisationen. Unter dem Motto "Wissen hilft" soll für Suizid sensibilisiert werden.