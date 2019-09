Die Stadtgemeinde Knittelfeld will in Sachen Umweltschutz Vorreiter sein – „Nachahmern“ wird Hilfe angeboten.

Auch Kindergartenkinder beteiligen sich in Knittelfeld schon am Umweltschutz © Stadtgemeinde Knittelfeld

Ob Wirte oder Vereinsmitglieder, Gemeindebedienstete oder Kindergartenkinder – in Knittelfeld werden im Kampf gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung alle eingebunden. Seit Jahren hat in der obersteirischen Stadtgemeinde Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert: Die Liste der Initiativen zur Verminderung von Müll, CO2-Emissionen und Co. wird daher auch zunehmend länger.