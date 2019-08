Drei neue Betriebsniederlassungen entstehen in diesen Wochen im Stadtzentrum von Knittelfeld. Bis Ende des Jahres übersiedelt zudem die Bawag in eine eigene Filiale auf dem Knittelfelder Hauptplatz.

Neueröffnung in Knittelfeld: Bei der „Food Factory“ können regionale Lebensmittel gekauft werden © Corinna Wöhry

Die Belebung der Knittelfelder Innenstadt schreitet weiter voran. Nachdem am 1. Mai der umgestaltete Hauptplatz offiziell eröffnet worden ist, gibt es nun auch in wirtschaftlicher Hinsicht Erfolge zu verbuchen: In diesen Wochen entstehen gleich drei neue Betriebsniederlassungen im Stadtzentrum.