Ab Montag (26. August) werden wieder Arzneimittel in der Murauer Gemeinde erhältlich sein. Die Konfliktparteien konnten sich auf eine Kompromisslösung einigen.

Allgemeinmediziner Farhad Dianat darf in Scheifling wieder Medikamente ausgeben © Sarah Ruckhofer

Bis zuletzt wurde auf Anwaltsebene verhandelt, nun ist es offiziell: Der Streit um die Hausapotheke in Scheifling, deren zwischenzeitliche Schließung die medikamentöse Versorgung in der Murauer Gemeinde stark beeinträchtigt hatte, ist zumindest vorerst beigelegt. Nach Abklärung der entsprechenden Formalitäten darf Allgemeinmediziner Farhad Dianat voraussichtlich bereits ab Montag, dem 26. August, in seiner Ordination wieder Medikamente ausgeben.