Apothekenstreit in Scheifling: Jetzt gibt es Kompromissangebot von betroffenem Arzt. In der Zwischenzeit springt der Bürgermeister ein.

Apothekenstreit in Scheifling spitzt sich seit der Vorwoche zu. Am Freitag wurden zwei Bundesstraßen blockiert © Raphael Ofner

Zuerst gingen rund 300 Demonstranten aus Protest gegen die Schließung der Hausapotheke in Scheifling auf die Straße und blockierten mit Traktoren gleich zwei Bundesstraßen für rund 40 Minuten. Jetzt fahren unter anderem Bürgermeister Gottfried Reif und sein Vize Hannes Grogger regelmäßig nach Murau, um Arzneimittel für all jene Gemeindebürger zu besorgen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. „Die Medikamente können dann bei uns im Gemeindeamt abgeholt werden“, schildert der Ortschef.