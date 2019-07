Farce um Scheiflinger Hausapotheke geht in die nächste Runde, Bescheid des Verwaltungsgerichtshofes erzwingt sofortige Schließung. Arzt überlegt nun, seine Praxis aufzugeben.

Farhad Dianat darf ab sofort keine Medikamente mehr ausgeben © Sarah Ruckhofer

Seit Jahren wird verhandelt, geklagt, Berufung eingelegt, Beschwerde erhoben – und ein Ende ist nicht in Sicht. Nun geht der seit 2016 schwelende Streit um die Hausapotheke in Scheifling in die nächste Runde. Wie mehrfach berichtet betreibt Allgemeinmediziner Farhad Dianat im Ort eine Praxis mit Hausapotheke, auch Apothekerin Monika Reidlinger hält eine Apothekenkonzession für Scheifling.