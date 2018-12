Überraschend entschied das Landesverwaltungsgericht am Freitag pro Farhad Dianat, die Erleichterung in der Gemeinde ist groß. Es gibt allerdings ein "Aber".

Große Erleichterung bei Farhad Dianat © kk

Für die Scheiflinger Bevölkerung ist wohl ein kleines Weihnachtswunder wahr geworden: Völlig überraschend traf am Freitag das Landesverwaltungsgericht ohne Verhandlung eine Entscheidung in Sachen Hausapotheke. Die Beschwerde von Apothekerin Monika Reidlinger wurde abgewiesen, Allgemeinmediziner Farhad Dianat kann somit seine Hausapotheke umgehend wieder öffnen.

„Ich habe sie sofort aufgemacht“, freut sich der Mediziner über den unerwarteten Erfolg. Ursprünglich war man von einem Verhandlungstermin im Jänner ausgegangen, Dianat sah sich durch die lange Schließung in seiner Existenz bedroht. Gegen die Entscheidung des Gerichts ist keine ordentliche Revision zulässig, möglich wäre allerdings eine außerordentliche.

