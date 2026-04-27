Ein 56-Jähriger war am Sonntag (26. April) gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 518 in Knittelfeld stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Kärntner Straße/Freiheitsallee bemerkte er vermutlich zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, leitete er eine Notbremsung ein und wich auf den angrenzenden Geh- und Radweg aus. Dort prallte er jedoch gegen eine Straßenlaterne und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach der medizinischen Erstbehandlung durch den Notarzt wurde der Mann ins LKH Murtal gebracht. Später musste er aufgrund der schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Graz überstellt werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Knittelfeld kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn und die Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.