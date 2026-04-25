Gegen 10.50 Uhr war eine 28-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Murtal auf der Freiheitsallee unterwegs. Sie fuhr von der Sandgasse kommend in Richtung Kärntnerstraße. Zur selben Zeit näherte sich ein 83-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, mit seinem Fahrrad von der Parkstraße kommend der Kreuzung mit der Freiheitsallee.

Lebensbedrohliche Kopfverletzungen

Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Der 83-Jährige stürzte dabei schwer und erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen.

Die Pkw-Lenkerin hielt sofort an, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der verletzte Radfahrer wurde nach der Erstversorgung ins LKH Judenburg gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.