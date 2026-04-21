Das Team der Rettungssanitäter im Murtal ist gewachsen: 15 Frauen und Männer legten erfolgreich ihre Abschlussprüfungen ab und sind ab sofort ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig. Zuvor mussten sie 100 Stunden Theorieunterricht und 160 Stunden Praxis absolvieren. Der Kurs fand in Knittelfeld statt, stolz sind auch die Ausbilder: die Bildungsbeauftragte Michaela Scheiber und der medizinische Leiter der Ausbildung, Markus Gschanes. Sie schmieden auch schon Pläne für die nächsten Kurse.

Und so heißen die neuen Sanitäter: Julia Baran, Anna Hochfelner, Kerstin Kaltenegger, Anna Kiegerll, Julia Kohlweg, Moritz Londer, Chris Pink, Markus Pratter, Nina Rabensteiner, Marlene Resch, Leja Sprung, Emilia Sterlinger, Mira Sterlinger, Peter Streit und Victoria Zuber.