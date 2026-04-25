In der Mitte des Raumes ein mit Plastik überzogener Sessel, auch der Boden ist mit Plastik ausgelegt – so, als wäre mit Blut zu rechnen. Eine junge Frau muss sich auf den Sessel setzen, bekommt links und rechts eine Pistole an die Schläfe gesetzt. Und jetzt soll sie Informationen über eine Person ausplaudern, die für zwei junge Drogendealer interessant sind.

Dieses Drohszenario einer Hinrichtung sei ihr widerfahren, schilderte eine junge Frau aus dem Bezirk Murau am Freitag im Zuge eines Prozesses am Landesgericht Leoben; sie bricht dabei in Tränen aus. Die zwei jungen Männer, die sie gepeinigt haben sollen, kommen ebenfalls aus dem Bezirk Murau. Sie bestreiten gegenüber Richterin Sabine Anzenberger und vier Schöffen diese Form der schweren Nötigung: „Sind wir hier bei Netflix oder was? Was ist denn das für ein Scheiß?“, empört sich der Erstangeklagte im lupenreinen Murauer Dialekt. Auch der Zweitangeklagte spricht in diesem Dialekt; er bestreitet den Vorfall ebenfalls.

Gewalttätigkeiten

Auch andere Zeuginnen und Zeugen schildern Gewalttätigkeiten. Meist im Spiel: Eine Schreckschusspistole, die des Öfteren an die Schläfe gehalten oder zu Drohzwecken gezückt worden sein soll. Auch von einem Messer ist die Rede, von Faustschlägen ins Gesicht. Es geht um Geld, gestohlenes Kokain und ähnliches.



Das Szenario im Gerichtssaal wiederholt sich: Die Zeugen schildern diverse Drohungen, die beiden Angeklagten sitzen hinter ihnen und schütteln den Kopf. Manche Zeugen packen erst richtig aus, wenn die Richterin die Angeklagten aus dem Saal schickt. „Ich habe Angst, vor allem vor dem Erstangeklagten. Ich leide jetzt noch unter Panikattacken“, so ein junger Mann.

Aus dem Drogenmilieu

Alle Zeugen kommen aus dem Raum Murtal-Murau und sind wie die Angeklagten altersmäßig in den Zwanzigern. Die meisten tummelten sich im Drogenmilieu, wurden teilweise selbst schon straffällig, einige haben für die Angeklagten Drogen weiterverkauft.

Die beiden Herren auf der Anklagebank bleiben dabei und bestreiten die von Staatsanwältin Viktoria Steinecker erhobenen Vorwürfe der schweren Nötigung. Er habe höchstens einmal gesagt, dass es „raucht“, wenn nicht gezahlt werde, so der Erstangeklagte.

Geständig

Geständig sind die Männer hingegen, was das Verbrechen des Handelns mit Marihuana und Kokain sowie ihren Eigenkonsum betrifft. Richterin Sabine Anzenberger liest eine Liste mit Namen von insgesamt 52 Kunden des Dealer-Duos vor, zu jedem detailliert die Art und Menge des Suchtgiftes. Die Angeklagten nicken meist zustimmend. Diese Angaben und die Grundlagen für den gesamten Prozess gehen auf langwierige Ermittlungen der Suchtmittelgruppe beim Bezirkspolizeikommando Murau zurück.

Das Urteil

Nach fast siebenstündiger Verhandlung kommt das Schöffengericht am späten Nachmittag zu einem Urteil. Die jungen Männer sind demnach schuldig im Sinne der Anklage. Der Erstangeklagte fasst eine Freiheitsstrafe im Ausmaß von drei Jahren aus, davon ein Jahr unbedingt. Weil er dieses bereits in U-Haft abgesessen hat, kann er nach Hause gehen. Auf kriminelle Weise verdientes Geld im Ausmaß von 20.000 Euro muss er an den Staat zahlen.



Der Zweitangeklagte bekommt zwei Jahre, davon acht Monate unbedingt, er kann wegen der abgesessenen U-Haft ebenfalls heimgehen. Dem Staat muss er 15.000 Euro überweisen.

In ihrer Probezeit müssen beide Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und ein Antigewalttraining absolvieren. Zudem legt das Gericht fest, dass sie sich den Opfern weder annähern noch mit ihnen Kontakt aufnehmen dürfen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.