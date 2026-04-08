Was macht dieses Haus so besonders, dass Architektur-Liebhaber Dietrich Mateschitz sich darin verliebte? Von außen wirkt das sogenannte „Pankesegger-Haus“ auf dem Murauer Schillerplatz wenig spektakulär. Es ist eines von vielen historischen Häusern in der Innenstadt, der gelbe Putz bröckelt, die grün gerahmten Fenster sind verstaubt.

Überregionale Bekanntheit erlangte das im 16. oder 17. Jahrhundert erbaute Gebäude im Jahr 2020, als es der Red Bull-Milliardär erwarb. Es war die erste Investition von Mateschitz in Murau. Über die genauen Pläne für das Gebäude wurde öffentlich wenig bekannt, die Sanierung wurde nie fertiggestellt. Nach dem Tod von Didi Mateschitz sollte das Haus wieder verkauft werden, die Chance ergriff die Stadtgemeinde Murau. Für 480.000 Euro wechselte das „Pankesegger-Haus“ im Vorjahr den Besitzer.

Von außen wirkt das Haus wenig spektakulär, im Inneren verbergen sich ganz besondere Räume © KLZ / Sarah Ruckhofer

Einzigartiger Ausblick

Nun gewährt Bürgermeister Thomas Kalcher erstmals Einblicke ins Innere des Hauses. Und hier wird klar, was der Milliardär an dem Objekt fand. „Es ist wirklich ein ganz besonderes Gebäude“, ist auch Kalcher begeistert. Das Erdgeschoss, wo sich einst ein Fotografie-Geschäft befand, ist noch eine einzige große Baustelle. Weitgehend fertig saniert sind das erste und das zweite Obergeschoss: Hohe, elegante Räume, wunderschöne alte Holzbalken an der Decke, ein echter Holzboden, dunkle Türen – und dazu ein Ausblick, wie man ihn nur selten findet. Nach hinten öffnet sich das Objekt zu einem großen Hinterhof, es gibt eine Terrasse und einen kleinen Balkon mit freiem Blick auf das Schloss Murau und die Stadtpfarrkirche Hl. Matthäus.

Thomas Kalcher hofft, einen Teil des Gebäudes verkaufen zu können: „Und damit neue Projekte angehen.“ © Kk

Gerüchte über Pläne

Gerüchten zufolge soll Mateschitz in Murau eine Art kleine „Red Bull World“ geplant gehabt haben, ähnlich wie es sie in der Altstadt von Salzburg gibt. Die oberen Stockwerke sollten exklusiven Jagdgästen zur Übernachtung zur Verfügung gestellt werden. Ob das stimmt? „Wir wissen leider selbst nicht genau, was geplant war“, sagt dazu Muraus Ortschef. Klar ist aber: „Wir müssen einen Planer beauftragen und das Objekt adaptieren.“ Nicht alle vorgenommenen Sanierungsarbeiten würden Sinn ergeben, etwa hohe Dachfenster als einzige Lichtquelle im obersten Stockwerk: Bei Schneefall wäre es in den Räumen komplett finster. „Im Dachgeschoss wollen wir eine Terrasse vorne schaffen, ähnlich wie wir es beim alten BH-Gebäude gemacht haben“, so Kalcher. Durch ein Versetzen der Fassade soll mehr Licht ins Objekt kommen.

Blick ins Dachgeschoss: Holz spielt in allen Räumen eine zentrale Rolle © KLZ / Sarah Ruckhofer

Im Parterre wünscht sich die Gemeinde einen gewerblichen Mieter, „vielleicht ein kleiner Einzelhandel“, so Kalcher. Gespräche mit Interessenten gibt es bereits, Büros oder eine therapeutische Nutzung sind denkbar. Die oberen zwei Stockwerke sollen möglichst barrierefrei zugänglich gemacht werden, möglicherweise durch einen Lift im Garten. Erster und zweiter Stock dehnen sich übrigens auch auf das Nachbarhaus aus, sind also wesentlich größer, als es das Haus von außen vermuten ließe.

„Wenn das alles hinhaut, können wir mit Wohnungen auf den Markt gehen und einen Verkauf anstreben“, so Kalcher. Durch einen Teilverkauf des Gebäudes würde auch entsprechend Geld zurück in die Gemeindekassa fließen. „So machen wir es seit 20 Jahren, mit dem Geld könnten wir eine neues Projekt angehen.“ Das Gebäude sei jedenfalls speziell, „hier zu wohnen, ist sicher ein Traum.“

Fotos des „Mateschitz-Hauses“